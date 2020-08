Tagesbestscore und Sieg für Karl Lakos, Luca Peböck gewinnt Silber, Simone Peböck auf Platz 4.

STEYR. Leider nur zu dritt trat das Team des PSV Steyr mit Karl Lakos, Simone Peböck und Sohn Luca in Altheim an. So konnten sie nicht im Kampf um den Innviertler Wanderpokal mitmischen, der heuer zum 39. Mal ausgetragen wurde.

Die Einzelleistungen konnten sich jedoch sehen lassen: Mit dem Tagesbestscore von 79 Schlägen in drei Runden sicherte sich Karl Lakos nicht nur den Sieg in seiner Altersklasse, sondern zeigte, dass man mit 75 Jahren nicht zum alten Eisen gehört.

Für Luca Peböck wurde es diesmal Silber bei den Jugendlichen. Für Simone Peböck rücken die Medaillenplätze immer näher. Sie konnte sich über den 4. Rang bei den Damen freuen.