Steyr gewannen mit 6-2 gegen die Kicker von Panthera Graz Futsal Akademie

Steyr:

In der neunten Runde kam es in der 2. Futsal Bundesliga in der Steyrer Stadthalle am Samstag, 29. Jänner 2022 zum Duell der Steyrer Kickers gegen die Kicker von Panthera Graz. Im vierten Heimspiel der Saison starteten die Steyrer Kicker gleich gut ins Spiel, die Grazer mussten in diesem Match auf einige Spieler verzichten, hielten aber am Anfang tapfer mit. Die Steyrer spielten clever und ließen den Gästen aus Graz mit Fortdauer des Matches dann aber keine Chance mehr. Bei der Halbzeitpause stand es bereits 4-1 für die Hausherren. Danach sahen die Zuseher noch ein spannendes Match mit Chancen auf beiden Seiten, in der zweiten Halbzeit fielen noch drei Tore, das Match endete mit einem 6-2 Sieg für die Steyrer.

Die Torschützen: für die Steyrer Kicker waren:

1x Melis Kahric

1x Anes Ancii Kaltak

2x Almin Crncalo

2x Admir Omercevic

Am 12. Februar empfangen die Steyrer dann die Kicker von den Futsal Klagenfurt Juniors in der Steyrer Stadthalle.