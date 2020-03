Matthias Garstenauer sicherte sich erneut den Sieg beim Turnier im Café Arkade.

LOSENSTEIN. Der Losensteiner hat damit seinen persönlichen „Arkade-Hattrick“ geknackt: Nach Siegen in den Jahren 2018 und 2019 setzt sich Garstenauer auch heuer als Gewinner durch.

22 Teilnehmer spielten im Modus Best of Three beim 5. Hobby-Dartturnier in Gernot Grabherrs Café Arkade mit.

