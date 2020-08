STEYR. "Heuer sind wegen Corona sämtliche Oldtimer-Rennen ausgefallen. Die ARBÖ Classic in Admont ist heuer das erste Rennen, bei dem ich starte", sagt Oldtimer-Fan Gerhard Hofer. Die ARBÖ Classic 2020 führt durch die schönsten Regionen der Obersteiermark und dem südlichen Oberösterreich. Gemeinsam mit seinem Schwager und Co-Piloten geht der Steyrer mit seinem Fiat 1400A, Baujahr 1955, in der Klasse bis 1970 an den Start. "Ich freue mich schon riesig, endlich wieder ein Rennen zu fahren", so Hofer.