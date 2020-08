Am Samstag ging der Kaiser Nachwuchsathlet Oliver Gabriel Ramskogler in Thiersee in Tirol bei einem der wenigen Nachwuchstriathlons im heurigen Jahr an den Start. Der Bewerb wurde als Crosstriathlon durchgeführt, d.h. der Radsplit wurde mit dem Mountainbike gefahren. Gestartet wurde beim Schwimmen Coronakonform in 10 Sekunden-Abständen. Ramskogler konnte mit einer guten Schwimmleistung und sehr gutem Lauf einen 8. Platz erreichen.