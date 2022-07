Medaillenjubel für Special Olympics-Athleten aus dem Bezirk Steyr und Steyr-Land 16 Athleten der Lebenshilfe OÖ aus dem Bezirk Steyr holten insgesamt zehn Medaillen sowie zwei Staats- und einen Vize-Staatsmeister-Titel bei den Special Olympics Sommerspielen im Burgenland.

STEYR, STEYR-LAND. „Die Sportler haben sich so sehr über die Medaillen gefreut“, verrät Trainerin Eva Mader. „Heiß, anstrengend und voller Emotionen“, fasst Eva Mader, Trainerin der Bewohner des Lebenshilfe-Wohnhauses Weyer, die Special Olympics Sommerspiele zusammen. Vier Sportler aus dem Lebenshilfe-Wohnhaus waren bei den Radbewerben dabei und alle kamen mit einer Medaille nach Hause: Petra Hintinger und Erich Rodleitner holten Gold, Johann Krenn und Daniel Pangerl Bronze.

Gemeinschaftssinn und einzigartige Atmosphäre

Daniel Pangerl machte sich durch seinen Gemeinschaftssinn rasch einen Namen beim Event. Während andere besonders rasch in die Pedale traten, um Medaillen zu erzielen, war es ihm wichtiger alle Zuseher mit einem Klingeln seines Fahrrades zu begrüßen. „Daniel hat die Atmosphäre so sehr genossen, dass er extra langsam gefahren ist, um die Stimmung voll auszukosten“, verrät Eva Mader. Seine Bronzemedaille zählte für ihn weniger als der Sieg seiner Kollegin Petra Hintinger, der er laut zujubelte und sich mit ihr freute.

Aus dem Lebenshilfe-Wohnhaus in Steyr reiste eine Delegation von 12 Sportlern, darunter acht Boccia-Spieler sowie vier Reiter, vier Trainer vom Wohnhaus sowie eine externe Reittrainerin und das Pferd Rudi ins Burgenland. Die Sportler errangen insgesamt drei Goldmedaillen, einmal Silber und zwei Mal Bronze sowie zwei Staatsmeister-Titel. „Unsere Sportler beeindruckten mit Zusammenhalt und Begeisterung und freuten sich über das gemeinsam erreichte“, zieht Trainer Markus Forster eine erfolgreiche Bilanz.

Drei der Medaillen gingen an die Reiter: Inge Forster gewann Gold und darf sich nun zusätzlich Österreichische Meisterin nennen. Melanie Faltenhansl holte Silber, Helene Obermayr holte Bronze. Bei den Boccia-Spieler gab es eine große, unerwartete freudige Überraschung: Das Duo Kurt Braun und Johann Pichler holte die Goldmedaille und zusätzlich den Österreichischen Meister-Titel. Beim Boccia Einzelbewerb holte sich Manfred Pasquale die Goldmedaille und Johann Pichler Bronze.

Mega-Veranstaltung

Gerhard Leitner, Leiter des Wohnhauses der Lebenshilfe OÖ in Weyer, war als technisch Delegierter bei den Special Olympics Sommerspiele für die Austragung der Schwimmbewerbe verantwortlich. Es war sein achter Einsatz in Folge, Leitner war seit 1996 jedes Mal dabei und es hat wieder „riesen Spaß“ gemacht: „Special Olympics ist eine Mega- Veranstaltung mit einer einzigartigen Atmosphäre, die man nicht beschreiben kann. Das muss man selbst erlebt haben!“ Und Leitner möchte es noch einmal selbst erleben, seine ursprünglichen Pläne nach dem Burgenland in den „Special-Olympics-Ruhestand“ zu gehen, hat er noch einmal verschoben: „Ich stehe 2026 gerne noch einmal als technischer Delegierter zur Verfügung.“ Als ganz besondere Situation von heuer bleibt Leitner ein Schwimmer aus Niederösterreich in Erinnerung: „Er hatte einen hohen Hilfebedarf und hat sich extrem angestrengt, hat sich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes durch das Wasser gekämpft. In solchen Momenten wird das schöne Special-Olympics-Motto.“

Über die Special Olympics Sommerspiele 2022 im Burgenland:

Special Olympics ist die weltweit größte Organisation für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung und bietet 4,5 Millionen Athleten in knapp 190 Ländern sowohl Training als auch sportliche Wettkämpfe. Nationale Spiele werden immer abwechselnd im Zweijahres-Rhythmus ausgetragen (Winter/Sommer). Bei den acht Nationalen Special Olympics Sommerspiele 2022 waren rund 1.800 Sportler, 800 Volunteers und 600 Trainer aus ganz Österreich dabei und es haben auch einige kleinere internationale Delegationen teilgenommen. An vier Bewerbstagen wurden 15 Sportarten ausgetragen: Boccia, Bowling, Fußball, Golf, Judo, Leichtathletik, Powerlifting (Gewichtheben), Radsport, Reiten, Schwimmen, Stocksport, Tanzsport, Tennis, Tischtennis und MATP (Motor Activity Training Program - Sportprogramm für Menschen mit hohem bzw. höchstem Förderbedarf). Zusätzlich wurden den Besten in jeder Sportart der Titel „Österreichischer Meister“ verliehen. Von der Lebenshilfe Oberösterreich errangen über 120 Sportler in elf Sportarten knapp 100 Medaillen (30 Gold, 27 Silber, 35 Bronze) und acht Staatsmeister- sowie sechs Vize-Staatsmeister-Titel. Die nächsten Nationalen Winterspiele werden 2024 in Graz und einem zweiten Austragungsort in der Obersteiermark abgehalten.