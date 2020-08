Am 1. August 2020 machten sich 17 sportliche Mountainbiker aus Gaflenz und Umgebung bei strahlend sonnigem Wetter auf den Weg nach Eisenerz, wo die diesjährige große Radausfahrt der WSG Gaflenz über die Bühne ging.

GAFLENZ. Josef Riegler, Obmann der Sektion Mountainbike, hat sich eine landschaftlich herrliche, nicht allzu anspruchsvolle und doch sehr lohnende Tour ausgedacht, die die Teilnehmer – ob jung oder alt, jeder in seinem Tempo, bestens bewerkstelligen konnten.

Ausgangspunkt war die Kreuzung Radmer, wo die Autos geparkt wurden und gemütlich mit einigen Kilometern auf Asphalt nach Radmer gestartet wurde. In der Ortsmitte ging es dann links Richtung Radmerhals, wo ein kontinuierlicher dreiviertelstündlicher Anstieg folgte. Wunderschöne Ausblicke zum Eisenerzer Reichenstein und dem Zeiritzkampel belohnten die Teilnehmer beim Bergauffahren. Nach dem längeren Anstieg ging es gemächlich dahin bis zum Radmerhals, wo eine kurze Rast einlegt wurde. Die folgende Abfahrt war einmalig, die Berge „Kaiserschild“ und „Hochkogel“ zeigten sich von ihrer allerschönsten Seite.

Die Mittagsrast verbrachte die Gruppe in der Eisenerzer Ramsau, danach ging es - an der Trainingsschanze und dem Biathlon Trainingszentrum vorbei - weit runter nach Eisenerz. Von dort ging es noch einmal bergauf zum „Blauen Herrgott“ – diesem Anstieg folgte eine lange Abfahrt zum herrlich blauen Leopoldsteinersee, der einige Teilnehmer zu einem Sprung ins kühle Nass ermutigte. Nach einer Pause an diesem Naturjuwel – schroffe Felswände vor türkisblauem Wasser – ging es wieder zurück zum Ausgangspunkt. Die Mountainbiker der WSG Gaflenz ließen anschließend die gelungene Radausfahrt gemütlich im Gasthaus Heuberger im schattigen Gastgarten ausklingen. Ein großes Dankeschön Josef Riegler für die tolle Tour und auf ein neues Ziel im nächsten Jahr!