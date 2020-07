Gelungene erste Regatta-Teilnahme

Am Freitag, 24.07.2020, ging auf der Regattastrecke Linz/Ottensheim eine der ersten österreichischen Regatten in diesem Jahr über die Bühne. Larissa Nitsche vom Ruderverein Steyr 1888 startete über 1.000 Meter. Nach einem verhaltenen Start konnte die 16-Jährige den Turbo zünden und die Konkurrentinnen aus Wels, Linz und Puchenau abhängen. Nitsche musste sich im Ziel lediglich um 1,2 Sekunden der Siegerin aus Ottensheim geschlagen geben. Für die junge Ruderin war es die erste Teilnahme an einer Regatta überhaupt.

Training macht sich bezahlt

Zufrieden mit der gezeigten Leistung von Larissa zeigt sich auch Trainerin Lisa Hirtenlehner: "Nach dem tollen 5. Platz bei den Indoor-Meisterschaften im Jänner musste Larissa, wie viele andere SportlerInnnen, lange auf den nächsten Wettkampfeinsatz warten. In dieser Zeit wurde fleißig trainiert und die Umstellung vom Ergometer auf das Rudern im Boot hat problemlos geklappt!" In den kommenden Wochen werden weiter viele Kilometer auf der Enns abgespult, ehe es Ende August wieder nach Ottensheim zur nächsten Regatta geht.