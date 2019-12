Am 23. Jänner 2020 beginnt an der Volkshochschule Losenstein ein neuer Selbstverteidigungskurs für Frauen und Mädchen ab 12 Jahren. In insgesamt 4 Abenden (von 19:00 - 20:40 Uhr) werden sehr einfache und damit leicht zu merkende Abwehr- und Verteidigungstechniken gezeigt. Der Selbstverteidigungskurs für Kinder und Jugendliche von 8 - 14 Jahren startet ab 30. Jänner 2020 (von 17:00 - 18:40 Uhr) und dauert 3 Abende. Eine Teilnahme ist ohne Vorkenntnisse möglich, sportliche Voraussetzungen sind nicht notwendig. Voranmeldung ist erforderlich, entweder per Mail: losenstein@vhsooe.at, oder telefonisch: 0676 84 55 00 370.