Sieg für die junge Sally Carina Zwiener bei den Oberösterreichischen Landes Meisterschaften im Springreiten.

STEYR-LAND. Anlässlich der Oberösterreichischen Landesmeisterschaften im Springreiten, die an diesem Wochenende auf dem herrlichen Turniergelände von Helmut Morbitzer in Linz ausgetragen wurden, sicherte sich die blutjunge Sally Carina Zwiener den Titel der Landesmeisterin in der allgemeinen Klasse (1.40m), der über zwei Tage, drei Wettbewerbsrunden und ein spannendes Stechen ausgetragen wurde. Sally ( Union Reitverein Waldneukrichen/Gestüt Frech ) siegte mit dem gekörten Zuchthengst Sakrileg in diesem anspruchsvollen Bewerb. Für die junge Amazone geht es am 3. Juli bereits weiter zu den Europameisterschaften der Children Junioren und Young Rider im spanischen Oliva (11.-17.Juli), für die wir ihr viel Glück wünschen.