Am Samstagabend konnte sich Sebastian Fuchs wieder beweisen. Am Pichlinger See in der Nähe von Linz fand erneut der Steeltownman statt.

WEYER, LINZ. Fuchs schaffte es die Sprint-Distanz in einer Gesamtzeit von 54:53 Minuten für sich zu entscheiden. Bereits beste Voraussetzungen hatte der junge Weyrer, als er als zweiter aus dem Wasser kam und nach dem Wechsel auf das Rad die Führung übernahm. Fuchs selbst sagt über den Sieg: „Ganz sicher war ich mir nicht, da das Rennen aus dem Training heraus stattfand. Jedoch war mir ab dem Laufen klar, dass das mein Rennen ist.“ Mit diesem großartigen Ergebnis konnte sich der Weyrer erneut beweisen.