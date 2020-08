Tolle Leisteungen beim Turnier.

Steyr:

Beim 50. Preis der Stadt Steyr war der Wettergott nicht gnädig, Regenschauer unterbrachen immer wieder das Turnier, es wurde trotzdem in drei Runden beendet. 58 Spieler/innen aus drei Nationen nahmen am Jubiläumsturnier teil.

Den Damenbewerb holte sich Claudia Schuster vom SMGSC Werfen mit einem Score von 89 Schlägen ganz knapp vor Ex Weltmeisterin Corina Reinisch aus Deutschland. Bei den Herren siegte Bernd Gaida vom ASKÖ MSC Steyr mit einem Gesamtscore von 90 Schlägen vor Mario Dangl vom PSV Steyr.

Im Herren Seniorenbewerb 1 holte sich der Braunauer Franz Lechner den Titel , er siegte mit dem Tagesbestscore von 88 Schlägen vor Bundessportwart Reinhard Schuster. Den Senioren männlcih 2 Bewerb war in Steyrer Hand, es siegte Friedrich Dangl vor PSV Clubkollege Karl Lakos. Den weiblichen Seniorenbewerb gewann Eva Reinländer aus Gänserndorf.

Der Teambewerb ging beim Jubiläum an den BGC Neutraubing aus Deutschland, bei Ihnen spielte unter anderem auch der Vizepräsident des Weltminigolfverbandes Aho Pasi und die Ex Weltmeisterin Corina Reinisch, der zweite und dritte Rang ging aber an den PSV Steyr. Harald Exl, Karl Lakos , Christoph Exl,Helmut Reitmayr und Günter Schwarz sicherten sich überlegen den Titel vor dem OMV Gänserndorf und dem Badener AC.

Bei der Siegerehrung bedankte sich Bürgermeister Gerald Hackl bei Turnierleiter Peter Helm für die perfekte Durchführung des Turniers und gratulierten allen Siegern, auch die Gemeindräte Rosa Hieß und Uwe Pichler, sowie PSV Präsident HansJörg Rangger waren bei der Siegerehrung dabei. Sie durften nach dem Turnier die neu errichtete Halle bewundern. Sie wurde bereits am Vortag bei einer Players Party eingeweiht.