Am letzten Bundesliga-Wochenende, am 7. und 8. März, blieb das Damen-Team von SPG Honda Dietach ungeschlagen und geht als Tabellendritter in die letzte Sammelrunde.

Von 7. bis 8. März fand in Pottenstein bei Baden eine weitere Sammelrunde der Damen-Bundesliga statt. Das Dietacher Damenteam ließ am ersten Spieltag ihren Gegnern keine Chance und brillierte mit einem 6:0 gegen Bodensdorf und einem 5:1 gegen Tulln.

Am Sonntag wartete mit Oberes Triestingtal/Guntramsdorf 1 eine größere Herausforderung. In einem harten Kampf konnte Dietach 4:3 die Spielbegegnung für sich entscheiden. Somit liegen die Dietacherinnen mit nur zwei Punkten Rückstand auf den Tabellenführer Bruck/Mur auf Platz zwei im unteren Play-Off der 1. Bundesliga.

Duell mit Villach

Am 25. April findet im Sportpark Lissfeld in Linz die letzte Bundesliga-Sammelrunde statt. Dabei kommt es zum Duell zwischen Dietach und dem noch ungeschlagenen Tabellenzweiten Villach. Außerdem warten die starken Damen aus Kirchbichl, die mit nur 2 Punkten Rückstand auf Platz 4 der Tabelle warten.