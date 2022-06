Der 21. Gaflenzer Laufsporttag des Winter-Sommersportvereins am 25. Juni stand ganz im Zeichen des Lauf-und Radsportes. Mehr als 200 Sportbegeisterte kamen an diesem Tag über die Ziellinie.



GAFLENZ. Nach einer Pause von zwei Jahren und einer intensiven Vorbereitungszeit durch das Organisationsteam, standen die Bewerbe ganz im Zeichen des fairen Wettkampfes. Die idealen äußeren Bedingungen sorgten ebenfalls für gute Stimmung.

Entscheidung beim Wickiecup

Mit dem vierten und letzten Lauf zum Wickie-Kinderlaufcup vielen in Gaflenz die Entscheidungen für die Cup-Wertung. Rund 150 Kinder und Jugendliche stellten sich der Herausforderung. „Es ist wunderbar zu sehen, mit welcher Begeisterung die Kinder beim Cup mitlaufen. Viele machen bei allen Stationen mit und zeigen jedes Mal eine konstante Laufleistung“, berichtet Bettina Michelak. Sie betreut die Kinderlaufgruppe des Winter-Sommersportvereins.

Souveräne Tagessieger am Heiligenstein

Den Hauptbewerb auf der klassischen Strecke über 8 km konnten beim Laufen Florian Huber sowie Babara Taibon für sich entscheiden. Die schnellste Mountainbikerin war Julia Mühlbachler in einer Zeit von 21:53:03 Minuten. Ferdinand Hager radelte die Strecke in 18:30:80 Minuten und sicherte sich damit den Rad-Tagessieg bei den Herren. Hervorragend angenommen wurde in diesem Jahr der Staffellauf. Die elf Teams zu vier Läufern bewältigten die Strecke in Etappen zu je 2 Kilometer. Die Staffel SV Gaflenz I konnte sich hier den Tagessieg sichern. Bei den Damen gewannen die 4 Mitläufer und die Mixed-Wertung ging an die Clubfamily Forster. Beim Überschreiten der Ziellinie gab es für alle eine handgefertigte Finisher-Medaillen aus Holz. „Diese Bewerbe wären ohne die tatkräftige Mithilfe unserer Vereinsmitglieder so nicht durchführbar“, zeigt sich Obmann Helmut Stubauer im Rahmen der Siegerehrung stolz und dankbar.

Wikinger-Feeling bei den Highland-Games

Parallel zu den Laufbewerben veranstaltete die Gemeinde Gaflenz Highland-Games. Die Gruppen mussten sich in unterschiedlichen Disziplinen messen. Abschluss und letzte Station war dann im Festzelt. Die Ergebnislisten und Bilder des Tages gibt es auf www.wsg-gaflenz.at.