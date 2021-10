Mit einer tollen Anzahl an Läufern/innen ging der fünfte IT Experts Run in Steyr am 7. Oktober erfolgreich zu Ende. „Die steigende Teilnehmerzahl zeigt, dass der Lauf in nur fünf Jahren ein Fixpunkt im Kalender zahlreicher Menschen in und um Steyr wurde. Selbstverständlich werden wir den IT Experts Run auch in Zukunft organisieren“, freut sich Wolfgang Bräu, Sprecher der IT Experts Austria, über die zahlreichen Nennungen, trotz der schlechten Witterung.

Viele Gewinner, zwei Sieger

Beste Läuferin wurde Lisi Tortorolo von BMW Steyr mit einer tollen Siegerzeit von 25:51.47. Der erste Platz bei den Herren ging an Rick Rabiser von der Kepler Uni mit einer Laufzeit von 22:57.09. In der Teambewertung konnte sich das CGM - CompuGroup Med Runningteam so richtig behaupten, sie holten wie schon beim letzten Antreten den Sieg.

Wie schon 2019 waren auch in diesem Jahr wieder besonders viele Schüler am Start mit dabei. Die beste Schülerin war Lara Sophie Harant von der HAK Steyr. Moritz Grimm, ebenfalls von der HAK Steyr, ging als Sieger unter den Schülern durchs Ziel. „Wir gratulieren allen Teilnehmern zu dieser sportlichen Leistung“, sagt Wolfgang Bräu.

Alle Wertungen kann man unter https://www.sportstiming-hinterreiter.at/wp-content/uploads/2021/08/IT21KLN.pdf nachlesen.

Zur Siegerehrung kam auch WKO Obmann Eduard Riegler, WKO Bezirksstellenleiter Michael Schaubmeier und Wolfgang Bräu gratulierten dann bei der Siegerehrung allen Teilnehmern zu Ihren tollen Leistungen und überreichten die Preise.