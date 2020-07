In Wallsee fand am Wochenende der erste Triathlonnachwuchsbewerb nach der Coronapause statt. Oliver Gabriel Ramskogler vom Tri Team Kaiser startete beim Gaudiman in der Klasse Schüler A über 500 m Swim - 12,9 km Bike und 3,3 km Run. Mit einer sehr guten Schwimmleistung und einer guten Rad- und Laufleistung konnte er sich nach 46,43 min über einen guten 12. Platz freuen.