Union Procon Wohnbau Dietach verteidigt die Tabellenführung mit klarem Sieg.

Dietach:

Die Dietacher gingen als klarer Favorit in dieses Derby. Nur zweimal gab der Tabellenführer bisher Punkte ab, nämlich beim SC Marchtrenk und gegen Bad Leonfelden, alle anderen Spiele gewann die Ruttensteiner-Elf. Von Beginn an drückten die Dietacher die Gäste aus Ulrich in ihre eigene Hälfte, aber die Pilz Elf hielt gut dagegen, und kam auch selbst durch schnelle Konterangriffe geschickt vor das Tor von Andreas Thallinger, Tore sahen die 500 Zuschauer aber keine. In der 34. Spielminute war es dann soweit, nach einem Freistoß für St. Ulrich folgte ein schneller Gegenstoß der Dietacher, Yusuf Efenidioglu passte präzise auf Imran Sadriu, dieser köpfte aus kurzer Distanz zur 1-0 Führung ein. Kurz vor der Pause erhöhte die Ruttensteiner Elf auf 2-0, nach einem Corner von der linken Seite netzte Philipp Haslgruber eiskalt ein, das war auch der Pausenstand.

Nach dem Seitenwechsel wollte Ulrich den Anschlusstreffer erzielen, kämpfte ambitioniert, doch nur nach drei Minuten zeigte Schiedsrichter Andreas Rothmann nach einem Foul an Sturmtank Yusuf Efendioglu auf den Strafpunkt. Denis Berisha schnappte sich das Leder und versenkte den Ball scharf links unten, das war die Vorentscheidung in diesem Derby. Die Pilz Elf kämpfte noch tapfer weiter, aber der Tabellenführer stand einfach zu gut und spielte zu abgebrüht, um die Führung ins Trockene zu bringen, mit diesem Sieg liegt Dietach nun bereits sechs Punkte vor dem Zweitplatzierten Marchtrenk.