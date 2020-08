Am 1. September 2020 öffnet das Ennstal Hallenbad Losenstein wieder seine Tore und mit dem Hallenbad starten wir, der ASVÖ SV Losenstein, in die neue Saison. Es wird in den nächsten Wochen ein umfangreiches Kursangebot auf unserer Homepage präsentiert um die abgesagten Kurse von März bis Juni aufzuholen. Daher bitten wir alle Interessierten sich rasch anzumelden um einen Fixplatz zu erlangen.

"Wie wichtig es ist, trotz Corona, Schwimmen zu lernen haben uns die diesjährigen Nachrichten von Badeunfällen gezeigt. Dennoch müssen wir aufgrund der Covid-19 Regelungen die Kurse umgestalten. Wir werden weiterhin auf Abstand achten und auf Händeschütteln verzichten", so Sektionsleiterin Eva Schausberger.

Bei den Seesternkursen erhält jedes Kind seine eigenen Materialien für die Dauer des Kurses vom ASVÖ SV Losenstein zur Verfügung gestellt um das Schwimmen sinnvoll zu erlernen und die Ansteckungsgefahr möglichst gering zu halten.

Kurstermine: Seesternkurs (Kinder Anfänger) ab 12. September, Erwachsenen Kraul Anfänger ab 7.Oktober, Erwachsene Kraul Fortgeschritten ab 1. Oktober, Damen Kraul Anfänger ab 1. Oktober, Damen Kraul Fortgeschritten und Fortgeschritten 2 ab 19. November, Robbykurse (Kinder Kraul) ab 2. Oktober. Alle Infos und Termine: http://www.svlosenstein.at//index.php/s_schwimmkurse.html