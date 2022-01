Interessierte Schüler und Eltern können sich oline einen Überblick über die verschiedenen Bildungsangebote der HLW Steyr verschaffen.



STEYR. Um auch 2022 interessierten Schülern einen guten Einblick in die Vielfalt der Ausbildungsmöglichkeiten der HLW Steyr bieten zu können, wurde der 3D-Rundgang der HLW Steyr (zu erreichen über die Webseite hlw-steyr.at) in einer Kooperation mit den Visualisierungsspezialisten der Firma BEKO Solutions erneuert und um hochauflösende Bilder aus dem Schulgebäude ergänzt. Entstanden ist dieser im Rahmen eines Pflichtpraktikums für die Fachrichtung Design- und Digitalisierungsmanagement.



Breites Bildungsangebot



Interessierte haben mit der Visualisierung die Möglichkeit, das Schulgebäude, einzelne Funktionsräume oder den Bereich der Schulgastronomie zu erkunden. Im Zentrum der Visualisierung steht das breite Bildungsangebot der HLW Steyr, welches den Schülern in den 5-jährigen Fachrichtungen Design- und Digitalisierungsmanagement (einzigartig in Österreich), Gesundheitsmanagement, Kultur-, Event- und Kongressmanagement mit einem Sprachenschwerpunkt, sowie der 3-jährige Fachschule für Gesundheit und Soziales einen Raum zur persönlichen Entfaltung bietet und so bestens auf die Herausforderungen der Zukunft vorbereitet.

Zahlreiche Plakate und Kurzvideos geben einen kurzweiligen Einblick in die einzelnen Schwerpunkte und weiterführenden beruflichen Möglichkeiten und präsentieren die HLW Steyr als Raum für Entfaltung.

Im Rahmen eines Infoabends (voraussichtlich Online) am Freitag, 21. Jänner 2022 ab 16 Uhr informieren darüber hinaus Bildungsberaterin Elisabeth Pollak, Fachvorständin Sonja Schopper und Direktor Ewald Staltner über die vielfältigen Möglichkeiten einer Ausbildung an der HLW Steyr. Eine Anmeldung unter 07252 / 54379 ist notwendig.