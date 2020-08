Die Sierninger Fußballer verzichten in der aktuellen Saison auf Teile ihrer Gage, um sich im Anschluss an jedes Heimspiel von den örtlichen Gastronomen kulinarisch verwöhnen zu lassen.

SIERNING. „Jahrelang haben uns die Wirte unterstützt und uns die Treue gehalten, jetzt drehen wir den Spieß einfach um und helfen den durch Corona schlimm gebeutelten Gastronomen im Ort“, verrät Siernings Vorstandsmitglied August Staudinger. „Dadurch fördern wir auch das Vereinsleben und den Zusammenhalt, wenn die Spieler nach den Spielen gemütlich miteinander Essen - Dinge, die in der heutigen Zeit ohnehin leider oft viel zu kurz kommen“.

Wirte liefern nach dem Match

60 Portionen dürfen die Wirte nach jedem Spiel liefern, bezahlt wird mit dem einbehaltenen Salär. In Summe werden so über die gesamte Saison rund 9000 Euro umgesetzt, die direkt in die Kassen der örtlichen Wirte fließen.