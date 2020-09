Fahrzeughersteller und Technologieunternehmen, Forschungsinstitute, ÖAMTC und Behörden erarbeiten im Forschungsprojekt „COPE – Collective Perception“ einen wichtigen nächsten Schritt im Umfeld des automatisierten und vernetzten Fahrens im urbanen Umfeld. Die Kernfrage in diesem neuen Forschungsprojekt lautet: „Wie können Kreuzungssituationen durch Kooperation und Kommunikation (C-ITS) aller Verkehrsteilnehmer*innen ‚sicherer‘ gemacht werden?“. Koordiniert wird das Projekt vom Logistikum des FH OÖ Campus Steyr.

STEYR. Mehr Sicherheit vor allem für ungeschützte Verkehrsteilnehmer („Vulnerable Road Users“, kurz VRUs) steht im Forschungsfokus. Projektleiter Wolfgang Schildorfer dazu: „Insbesondere für Fußgänger, Radfahrer, Motorradfahrer ergeben sich durch automatisierte Fahrzeuge mit verbesserter Sensorik und Fahrzeugvernetzung besondere Potentiale zur Reduktion von Verkehrsunfällen und Todesfällen. Die Statistik Austria zeigt für 2018 in Österreich 4.172 registrierte Motorradunfälle. 102 Motorradfahrer wurden dabei getötet wobei die Hauptursache bei ca. 5% der Unfälle die Ursache eine „Vorrangverletzung, Rotlichtmissachtung“ war. Ca. 50% der Unfälle passieren im Ortsgebiet, ca. 25% im Kreuzungsfall und ca. 16% bei Ampelvollbetrieb.“

Verkehrsunfälle verhindern, Kollisionsschwere reduzieren

Ein zentrales Ziel und angestrebter Vorteil des automatisierten Fahrens ist die Verhinderung von Unfällen bzw. die Reduktion der Kollisionsschwere. Ein wesentlicher Baustein dabei sind Systeme, wie etwa die „Autonome Notbremse“ oder „Kollisionswarnung“, welche zur Steigerung der Fahrzeugsicherheit beitragen. Entgegen der sprachbezogenen Erwartungshaltungen bestehen bei derartigen Systemen aktuell noch wesentliche Verbesserungspotentiale auf Österreichs Straßen.

Die System-Effektivität und Effizienz im realen Umfeld – mit allen Schwierigkeiten der Sensorik und Prognose von Verkehrs- und Kollisionssituationen – könnte mit neuen Ansätzen noch bedeutend gesteigert werden. Im Wesentlichen geht es dabei um Unfälle, welche aus der Sicht des Einzelfahrzeugs und der aktuell darin verfügbaren Sensorik nicht ausreichend prognostiziert werden können und eine Entscheidung für die Auslösung einer harten Sicherheitsaktion (einer Notbremsung) nicht eindeutig getroffen werden kann.

Bessere Prognosen durch kollektive Information

Ziel vom Forschungsprojekt „COPE – Collective Perception“ ist es, die Potentiale für den nächsten anstehenden Innovationsschub in der Fahrzeug- und Verkehrssicherheit durch die intelligente Kombination der Informationen aller Verkehrsteilnehmer*innen in eine Art „Collective Perception“ und „Situation Awareness“ zu heben, welche durch eine Vernetzung der Verkehrsteilnehmer entsteht („V2X, I2X Communication“) und durch die Kollaboration aller vernetzten Verkehrsteilnehmer zu einer Reduktion von Unfällen führt.

Die Fahrzeug-Sensorik wird dabei mit Informationen von anderen vernetzten Fahrzeugen und der Infrastruktur erweitert. Der erwartete Nutzen – Vermeidung von Unfällen mit VRUs, insbesondere in urbanen Räumen/ampelgeregelten Kreuzungen – ist die Hauptmotivation für das Projekt COPE (Collective Perception)

Daraus abgeleitet steht folgende übergeordnete Fragestellung für das Projektteam im Mittelpunkt: Wie können Kreuzungssituationen durch die Kooperation und Kommunikation (C-ITS) aller Verkehrsteilnehmer*innen „sicherer“ gemacht werden?

Ein wesentlicher Innovationspunkt ist die gewählte Top-Down-Vorgehensweise, bei welcher nicht einzelne Anwendungsbeispiele in reduktionistischer Form isoliert betrachtet werden, sondern der Fokus liegt vielmehr auf der gesamtheitlichen und integralen Zusammenführung und Generalisierung der Lösungskonzepte, um die Interoperabilität aller Verkehrsteilnehmer*innen sicherzustellen.

Ergebnisse

Angestrebte Projektergebnisse sind die Spezifikationen für die Information zum vernetzten Austausch der eigenen Fahr-Intention als Basis für kooperativ, vernetztes Fahren inklusive Interoperabilität zwischen Pkw, Lkw, Motorrad, VRU und Infrastruktur oder die Erkennung und Weitergabe der Information über Bewegungen der VRUs.

Neben inhaltlichen Zielen geht es in COPE auch darum, die österreichische Themenführerschaft im Thema C-ITS zu stärken und weiter auszubauen, das Thema vernetztes, kooperatives Fahren in Österreich und die daraus zu erwartenden, verkehrlichen Vorteile zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und Verkehrseffizienz zu realisieren und dass die Projektbeteiligten die Projektergebnisse kommerziell verwerten können bzw. konkrete Produkte abgeleitet werden können.

Projekt-Eckdaten: COPE

Dauer: September 2020 bis August 2022

Förderschiene: Mobilität der Zukunft - 14. Ausschreibung (Herbst 2019)

Projektpartner und assoziierte Partner:

Das COPE Konsortium deckt die wesentlichen Stakeholder ab, um die gesteckten Projektziele zu erreichen. Damit werden die Bereiche Fahrzeugtechnologie (LOI-Partner KTM, MAN, C2C-CC), Infrastrukturtechnologie (Swarco Futurit, LOI-Partner C-Roads), Verkehrssimulation/Regelungsalgorithmen (ANDATA), HD-Karten (JOANNEUM RESEARCH), Verkehrslogistik-Kompetenz (FH OÖ), Verkehrssicherheit (LOI-Partner ÖAMTC OÖ), Testumgebungen (LOI-Partner DigiTrans), Städte und Ländervertreter (LOI-Partner Stadt Hallein und Land Salzburg) und internationale Verwertung (HiTec) abgedeckt. Weiters sind mit dem Konsortium die Voraussetzungen für eine umfassende internationale Exploitation der Ergebnisse sichergestellt.

Mehr Infos dazu auf project-cope.eu