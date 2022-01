An der Musikmittelschule ist es leider aufgrund der schon lange andauernden Coronasituation etwas ruhiger geworden, da viele Auftritte abgesagt werden mussten.

Dennoch wird fröhlich gesungen im Freien oder mit Maske getanzt.

STEYR. In letzter Zeit starteten auch diverse musikalisch-kreative Projekte, teils fächerübergreifend und unter Einbeziehung digitaler Medien.

Fotos und Videos, die Einblicke in die Aktivitäten und die Schule gewähren, findet man auf der Homepage. Die Schule ist aber auch auf Facebook und Instagram mit einer eigenen Seite vertreten auf denen man verschiedenste Beiträge „liken“ kann. Für kommenden Juni ist ein Schulkonzert in Planung, einige Klassen arbeiten zudem an Musicalprojekten.

Wer sich für die Schule interessiert, hat noch die Möglichkeit, sich anzumelden.

Alle Infos und Formulare sind auf der Homepage nms-promenade.at zu finden. Auskünfte gibt es auch telefonisch unter Tel. 07252 53073 oder per Mail.