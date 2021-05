Der Bäcker- und Konditormeister Franz Gegenhuber jun. führt seit ca. 2 Jahren in Behamberg ein Nahversorgergeschäft. Als Überbrückung war er in den Geschäftsräumen des früheren Lebensmittelgeschäftes Hochwallner eingemietet. Nach einer Rekord Bauzeit konnte er jetzt in das von der Gemeinde Behamberg neuerrichtete Arzt- und Geschäftshaus übersiedeln. Am Freitag, 28. Mai wurde das neue Lebensmittelgeschäft eröffnet.

BEHAMBERG. Der Bürgermeister Stegh konnte zu dieser Feier mehrere Ehrengäste begrüßen: den Abgeordneten zum Nationalrat Andreas Hanger und die Abgeordnete zum NÖ Landtag und Bürgermeisterin Michaela Hinterholzer. Der Bürgermeister bedankte sich zu Beginn gleich für die unbürokratische und rasche Hilfe mit Bundesmittel sowie mit einer Förderung der NAfes vom Land Niederösterreich. Es gab gute Unterstützungen vom Bund und vom Land Niederösterreich und er sagte „Besser hätte es nicht gehen können!“ Auch von den ausführenden Firmen waren Vertreter gekommen.

Dorfleben ist Leben



In seinen Begrüßungsworten wies er auf das Dorfleben hin und sagte: Dorfleben ist Leben, ist Leben der Gemeinschaft, wo gelacht, getratscht, gegessen u. getrunken, gekauft u. verkauft, gesehen u. gesehen werden, geheilt, geklagt, gesorgt und versorgt wird. Um dieses Leben zu erhalten, zu stärken wurde von der Gemeinde dieses Haus gebaut. Ein herzlicher Willkommensgruß galt natürlich dem Nahversorger Franz Gegenhuber samt Team. Als Partner von Nah&Frisch waren der Eigentümer der Kastnergruppe, Kommerzialrat Christoph Kastner und Geschäftsführer Mag. Andreas Blauensteiner zu dieser Eröffnung gekommen.

Im neuen Geschäft gibt es auch eine Poststelle sowie eine Lottoannahmestelle. Vom sogenannten Landpartner und Postpartner waren der Leiter des Post Partnermanagements Herr Alois Mondschein, vom zentralen Postpartnermanagement Anton Krautgartner, der Leiter des regionalen Managements Ost Adam Christian, vom Changemanagement Alois Wühl und der Verkaufsleiter Herrn Christian Bierbach zu dieser Eröffnung gekommen.

Regionale Produkte



Franz Gegenhuber sagte in seiner Ansprache, dass er sich über das neue Geschäft freue, worüber er sehr glücklich ist sind die regionalen Produkte, die er für die Produzenten aus der Umgebung auch verkauft. Er und sein Team hoffen natürlich, dass dieses Geschäft von den Bewohnern von Behamberg und Einzugsbereich Kürnberg als Nahversorger angenommen wird. Er wird sich mit seinen Mitarbeitern entsprechend bemühen. Im Geschäftslokal gibt es auch eine Kaffeeecke, wo man sich mit Kaffee und Mehlspeise verwöhnen lassen kann. Worauf er auch besonders hingewiesen hat, ist der Automat vor der Eingangstür, wo man rund um die Uhr zu notwendigen Lebensmittel kommt.

Es war eine Rekordbauzeit und zwar 8 Monate vom Spatenstich bis zur Eröffnung. Errichtet wurden 255 m² Geschäftsräume, 195 m² Ordinationsräume, 2x 81 m² Wohnungen und 1150 m² Außenanlagen. Die Gesamtsumme des Projektes beläuft sich auf ca.1,4 Mio. Die neuen Geschäftsräume wurden vom Diakon Franz Wimmer gesegnet. Die medizinische Stütze, Alexandra Divinzenz, die erst seit kurzem Gemeindeärztin ist, ist sehr fleißig, umsichtig und engagiert: Sie wird im Juni vom vorübergehenden Provisorium übersiedeln und ab 21. Juni im ersten Stock dieses Hauses ihre neuen Ordinationsräume öffnen wird.