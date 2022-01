Verteilaktion für kleinere Gruppen, mehr Personal und bessere Entlohnung



STEYR, STEYR-LAND. Die große Belastung des Personals in Kindergärten, Krabbelstuben und Horten ist schon seit Längerem im Fokus der Gewerkschaft. Anlässlich des Tages der Elementarpädagogik am 24. Jänner machte der ÖGB-Steyr gemeinsam mit den Gewerkschaften GPA und Younion bei Verteilaktionen vor Kindergärten im Bezirk auf die Probleme in elementarpädagogischen Einrichtungen aufmerksam. „Es ist an der Zeit, dass die Beschäftigten nicht nur gehört, sondern mit ihren Anliegen auch ernst genommen werden“, sagt Barbara Bichler, Frauenvorsitzende des ÖGB Steyr. „Es muss sich schleunigst etwas ändern, denn immer mehr KollegInnen in den Kinderbildungs- und Betreuungseinrichtungen denken ans Aufhören.“

Petition übergeben



Die Attraktivität dieses wichtigen und verantwortungsvollen Berufs müsse dringend gesteigert werden. „Wir brauchen kleinere Gruppen, um auch wirklich auf die Kinder und ihre Bedürfnisse eingehen zu können“, betont Bichler. Dazu brauche es mehr Personal und Zeit für Organisations-, Vorbereitungs- und Leitungsarbeiten. „Wir fordern außerdem eine der hohen Verantwortung angemessene Bezahlung aller Berufsgruppen in den Kinderbildungs- und Betreuungseinrichtungen.“

Deshalb informierten die GewerkschafterInnen aus dem Bezirk Steyr Eltern vor den Kindergärten über diese Forderungen und sammelten Unterschriften zur Unterstützung.

Die Gewerkschaften GPA und Younion übergaben am 24. Jänner, dem „Tag der Elementarpädagogik“, die Petition mit diesen Forderungen dem zuständigen Mitglied der Landesregierung, Landeshauptmann-Stellvertreterin, Christine Haberlander.

„Es ist höchste Zeit für Verbesserungen. Wenn die Politik nicht sofort handelt, kann in vielen Einrichtungen nur mehr ein Notbetrieb aufrechterhalten werden!“, stellt Barbara Bichler klar.