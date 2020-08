Am 1. September 2020, um 17.30 Uhr eröffnet das neue Restaurant „Stadionwirt“ in Steyr. Das Haus in der Volksstraße Nr. 16, direkt neben dem Vorwärtsstadion, bietet Platz für 60 Gäste und einen Gastgarten mit 25 Sitzplätzen. Der geplante Lieferservice startet anschließend am 2. September.

Eröffnungsangebot

Am Tag der Eröffnung erhält jeder Besucher ein Freigetränk, es gibt keine A la carte Speisen, aber keine Sorge, Sie werden sicher nicht verhungern, der Stadionwirt verwöhnen Sie mit Pizza und kleinen Speisen.

International Küche

Neben der internationale Küche, Grillspezialitäten und Pizzen werden auch einige Lateinamerikanische/ Kreolische Spezialitäten, wie Empanadas, Arepas, Pica Pollo nach Kreolischer Art (Fried Chicken) angeboten.

"Wir sind überzeugt, dass wir mit unserem Stadionwirt „Bar-Pizza & Grill“ eine Marktlücke in Steyr füllen", erklären Alex und Riyadh, die beiden Gründer des Restaurants.

Das Restaurant „Stadionwirt“ hat täglich von Montag bis Freitag, 11.00 Uhr bis 14.00 Uhr, und von 17.00 Uhr bis 22.00 Uhr (warme Küche ab 18.00 Uhr), Samstag und Sonntag warme Küche von 11.00 Uhr bis 21.00 Uhr durchgehend geöffnet sein.

Freitag und Samstag, ab 21.00 Uhr gibt es Latinoambiente, Latinomusik und karibischen Drinks.

Die Restaurantbetreiber

Lizandry (Alex) Nunez Abreu ist aus der Dominikanischen Republik und lebt seit 2007 in Österreich. Der gelernte Koch blickt auf mehrere Jahre Erfahrung zurück. Alex hat sechs Jahre als Koch, Sous Chef und Küchenchef im Parkhotel Styria**** gearbeitet. Zuletzt war er Küchenchef beim "Wirt zum Hochhaus". Er verfügt über viele Jahre Berufserfahrung und gilt als ausgewiesener Kenner der Gastronomiebranche.

Riyadh Abdulhameed Mamad ist aus Aleppo, Syrien und lebt seit 2015 in Österreich. Er arbeitet als gelernter Pizza-Koch mit Erfahrung in der Küche seit 2016. Riyadh war zuletzt als Geschäftsführer der Pizzeria Levata del Sole beschäftigt.