Am Freitag, 28. Jänner und am Freitag, 4. Februar bieten die Lehrer der Mittelschule Bad Hall jeweils um 14 und 15 Uhr persönliche Rundgänge in Kleingruppen durch die Mittelschule an.



BAD HALL. Eltern und ihre Kinder können sich während der geführten Rundgänge über nagelneue und einzigartige Unterrichtsangebote (z.B. KreativKarussell, Flobble, iPad-Klassen, etc.) informieren, erhalten Einblicke in eine innovative und transparente Leistungsbeurteilung und dürfen die Räumlichkeiten der Mittelschule besichtigen. Während der Führung warten knifflige Rätsel und Aufgaben auf die Besucher.

Auch in Zeiten einer Pandemie ist eine zukunftsträchtige Ausbildung unumgänglich. Damit einem spannenden, informativen und sicheren Besuch nichts im Wege steht, wurde ein umfangreiches Sicherheitskonzept ausgearbeitet. Um Anmeldung unter dem dafür vorgesehenen Link auf der Homepage der Mittelschule Bad Hall ms-badhall.at wird ersucht.