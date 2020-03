Über 1.000 Menschen bei SKF Steyr teilen eine Vision: Technik, die bewegt!

„Als einer der großen Leitbetriebe in der Region bieten wir High-Potentials, erfahrenen Spezialisten und Lehrlingen zukunftsorientierte Arbeitsplätze in einer enorm spannenden und hochtechnologischen Branche, die gerade im dynamischen Wandel ist,“ so Franz Hammelmüller, Geschäftsführer von SKF Österreich AG.

SKF beschäftigt sich mit innovativen Wälzlagerlösungen, die Rotation noch effizienter und besser machen. Denn Innovation und Nachhaltigkeit machen Zukunft. Eine große Vision, die SKF weltweit verfolgt.

Nicht nur als Arbeitgeber, sondern auch in Technologiebereichen, wie zum Beispiel der Formel 1, Hochgeschwindigkeitszügen auf der ganzen Welt oder Hybridlager für die Windenergie oder Elektrofahrzeugen, entwickelt und produziert das Werk in Steyr beste Qualität mit schnellsten Lieferzeiten. Täglich arbeiten rund 1.000 hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Steyr daran, diese und andere Technologielösungen auf höchster Qualität zu erzeugen, konsequent weiter zu entwickeln und laufend weiter zu verbessern.

Know-how & Leidenschaft



Ein Unternehmen ist nur so gut wie sein ganzes Team. Bei SKF Österreich ist man stolz auf die Mitarbeiter. „Wir bei SKF haben einen besonderen Spirit: Wir wollen immer besser werden und arbeiten mit Know-how und Leidenschaft an den Mobilitätstechnologien von morgen“, berichtet Hammelmüller weiter. „Wir als innovativer Arbeitgeber haben hohe Leistungserwartung und fordern Eigenverantwortung von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die Fachkräfte der Zukunft fordern im Gegenzug von einem innovativen Arbeitgeber qualitative Weiterbildung für die eigene Zukunft. Dementsprechend bietet der Konzern attraktive Möglichkeiten sich zu entfalten, aber auch vielfältige Benefits für jeden Einzelnen.

Shape the Future



Visionäres Denken und Forschen umfassen auch einen schonenden Umgang mit Ressourcen sowie einen aktiven Umwelt- und Klimaschutz. SKF setzt dabei Standards. „Die Erzeugung von Strom durch Wind, Sonne oder Wasser und eine ökologisch, nachhaltige Mobilität sind genau jene Technologie- und Innovationsszenarien, für die SKF steht. So gestalten wir die Zukunft aktiv mit“, betont Hammelmüller. Ein nachhaltiges Denken und das Verständnis für die Kunden den optimalen Nutzen und Mehrwert für die Produkte zu liefern, das versteht SKF unter verantwortungsvollem Handeln.

Mehr Informationen unter: www.skf.at