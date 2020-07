Modekette H&M bleibt. Neu hinzu kommen: MPreis, Kult, Baquette und Tedi.



STEYR. Laut Stefan Freimann, von der City Point Betriebs GmbH sind bereits über 80 Prozent der Flächen vermietet. Weitere Verhandlungen laufen. "Harrys Home als größter Mieter und als das Stadthotel im Gebäude steht seit unserer Kaufentscheidung 2019 fest, auch mit H&M als wesentlichem Ankermieter in den Geschäftsflächen konnten wir ebenfalls einen wichtigen Schritt für einen nachhaltigen Betrieb setzen", so Freimann.

Der Lebensmittler MPreis, welcher den Sparmarkt ersetzen und die Fläche vergrößern wird, und das eigene Gastromiekonzept Baquette sind neu in Steyr. Ebenfalls neu ist der Filialist Kult, der Mode für die jüngere Zielgruppe anbietet.

Tedi ist in Steyr bereits vertreten und wird aber hier mit neuem modernerem Auftritt ebenfalls im City Point vertreten sein. Besonderes Highlight sollen Aufenthaltsbereiche werden, die zum Verweilen und Kommunizieren einladen, Versorgung bietet, aber keine Konsumationspflicht erfordern und mit modernstem WLAN ausgerüstet sind. Die Parkgarage ist eine öffentliche Garage, welche ebenfalls modernisiert wird. Die Eröffnung neuer Handelsflächen im Bereich der Nahversorgung wird nach Ende der Sommerferien im September 2020 erfolgen. Das Hotel soll rechtzeitig zur Landesausstellung im April 2021 fertig sein. Aufgrund von Erschwernissen beim Umbau im Bestand haben sich die Projektkosten erhöht und liegen nun bei knapp 35 Millionen Euro.