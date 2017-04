Altenheim Tabor lädt zum traditionellen Maibaum-Aufstellen

AT

STEYR. Im Veranstaltungskalender des Alten- und Pflegeheimes Tabor (APT) steht auch heuer eine Maifeier. Dabei wird – selbstverständlich nach altem Brauch – wieder ein Maibaum händisch aufgestellt. Das Fest findet am Freitag, 28. April, von 15.30 bis 17.30 Uhr vor dem APT an der Kollerstraße statt. Neben musikalischer Unterhaltung wird auch bestens für das leibliche Wohl der Gäste und Bewohner gesorgt: an der Maibaum-Bar gibt es Bratwürstel vom Grill und im Café Schubert süße Köstlichkeiten. Das Heim-Team freut sich auf zahlreiche Besucher.