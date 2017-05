Arte Sonora im Sommerchor

, Am Platzl , 4451 Garsten AT

Kraut & Rüben - Barocke Kammermusik mit Werken von J. S. Bach, Francesco Turini u. a. sowie die Uraufführung von "… the rest is silence" vom österr. Komponisten Florijan Lörnitzo.



Blockflöten: Julia Wurm, Ruth Kerschner und Bianca Eiböck

Barockcello: Gabriel Hasenburger

Cembalo: Ana Maria Ospina



Karten à € 15,-- sind in der Bücherei und der Pfarrkanzlei Garsten sowie an der Abendkasse erhältlich. Reservierungen möglich unter 07252/54196 oder pfarre.garsten@dioezese-linz.at.