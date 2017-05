Der „Guzziwirt“ lädt wieder zum Fest

09.05.2017, 10:12 Uhr

Beim „Guzziwirt“ Georg Blasl findet vom 19. bis zum 21. Mai das 7. Losensteiner Guzzitreffen statt.

Geführte Ausfahrten am Samstag

LOSENSTEIN. Zum 7. Mal findet heuer ein Internationales Moto Guzzi-Treffen in Losenstein statt, das von Gastwirt Georg Blasl gemeinsam mit Motorrad Schnöll organisiert wird. Von 19. bis 21. Mai brummen dabei beim Gasthof Blasl in Losenstein wieder die großen V2-Motoren der Traditionsmarke Moto Guzzi. Wie schon in den Vorjahren haben bereits zahlreiche Guzzi-Freunde aus fünf Nationen angekündigt, zu dem Treffen zu kommen. Ein Highlight werden wieder die neuen Guzzi-Modelle zum Probefahren darstellen. Zudem gibt's am Freitag, 19. Mai, um 18 Uhr den Vortrag „Mit dem Guzzi-Gespann nach Island“ des Schweizers Eric van Heijden. An beiden Abenden laden Live-Musik, die legendäre Whisky-Lounge sowie Feuerstellen zum Verweilen ein.Am Samstag, 20. Mai, starten am Vormittag die geführten Ausfahrten in mehreren Gruppen. Seit einigen Jahren gibt es dabei auch eine eigene Gespanngruppe. Über die Jahre ist es zum fixen Bestandteil des Guzzitreffens geworden, dass die Klienten der Tagesheimstätte in Großraming besucht werden und auf eine Runde im Beiwagen eingeladen werden. Zudem ist es bereits Tradition, dass bei einem Benefizspiel – heuer ist es das „Lattlschießen“ – Geld gesammelt und an die Tagesheimstätte gespendet wird. Alle Infos auf www.guzzitreffen.at