Donizetti’s Liebestrank live bei Star Movie

30.01.2018, 00:00 Uhr

Die BezirksRundschau verlost 2x2 Freikarten für die nächste Live-Oper "L’elisir d’amore“ im Star Movie Steyr.

STEYR. Die Live-Opernübertragung, direkt aus der New Yorker Met, von „L’elisir d’amore“ findet am Samstag, dem 10. Februar um 18 Uhr im Star Movie Steyr statt. „Wir haben eine deutsche Primadonna, einen stotternden Tenor, einen Buffo mit einer Ziegenstimme und einen französischen Bass, der nichts taugt“, jammerte der Meister Donizetti vor der Premiere. Trotz dieser Widrigkeiten wurde die Uraufführung von „L’elisir d’amore“ im Jahre 1832 zu einem der größten Erfolge in Donizettis Karriere. Mit dem Starensemble der Met ist eine Fortsetzung dieses Erfolges garantiert. Gesungen in Italienisch und mit deutschen Untertiteln versehen.

Tickets für die Live Oper aus New York sind jetzt an den Star Movie Kinokassen oder Online auf www.starmovie.at erhältlich. Der nächste Live-Opernabend bei Star Movie aus der aktuellen Saison 2017/18 findet am Samstag, dem 24. Februar mit „La Boheme“ von Puccini statt.