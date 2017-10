Erster Kleinreiflinger Leonhardiritt

04.10.2017, 17:44 Uhr

Am Sonntag, den 22. Oktober, treffen sich die Reiter und Kutschenfahrer um 10.00 Uhr beim Feuerwehrdepot, um die Pferde für den gemeinsamen Ritt in Richtung Kirche fertig zu machen. Die Besucher finden sich um 10.45 Uhr, im Anschluss an die heilige Messe, am Kirchenplatz ein, wo die Pferde gesegnet werden. Die Klänge des Musikvereins Kleinreifling begleiten den Festumzug zum „Haus am Stein“.Nach der Vorstellung der Vereine/Reitställe, wird das Mikrofon für eine feierliche Dankandacht übergeben. Bei gemütlichem Beisammensein mit Musik und guter Stimmung, ist natürlich für das leibliche Wohl bestens gesorgt.Weitere Attraktionen wie ein Schätzspiel und Kinderunterhaltung, mit dem beliebten Ponyreiten, runden das Programm ab.Der Reitverein Dreiländereck freut sich auf viele TeilnehmerInnen und ZuschauerInnen.