Fleckerlspeis – Komödiantisches Musikkabarett mit Happy End

WALDNEUKIRCHEN. Sepp Temba (Wirt) und sein amerikanischer Freund Guss Longford (Koch) führen gemeinsam das Gasthaus Temba. Obwohl die Verschwiegenheitspflicht eines Wirtes an oberster Stelle steht, darf das Publikum einen tiefen und vor allem lustigen Blick hinter die Kulissen des Gasthausalltages werfen. Im Gasthaus treffen sich ja bekanntlich alle. Egal ob reich oder arm, schön oder schiach, gescheit oder blöd, dick oder dünn, groß oder klein, ledig oder verheiratet, glücklich oder unglücklich, gestresst oder entspannt. Letztendlich sind es die verschiedenen Typen und die vielen G´schichtl´n (Gerüchte), die das Leben (nicht nur im Gasthaus) prägen.

Kabedy oder Kabödie?

Fröhlich-lockerer Humor mit hintergründigem Augenzwinkern?

Verantaltungsinfos

Ist es Kabarett oder doch eher Komödie (Comedy) – oder eine Mischung aus beiden (KABarett/komÖDIE), was die beiden auf der Bühne „aufführen“? Keiner kann das so genau sagen, am wenigsten die beiden Kabarettisten selbst. Auf alle Fälle sorgen Sepp Temba & Guss Longford durch spielerischen Sprachwitz, gespickt mit vielen Musikstücken (bekannten Ohrwürmern und Gassenhauern mit kabarettistischen Texten) für ein bodenständiges aber hoch unterhaltsames Kabarettprogramm.Wie in jeder Komödie geht es im Gasthaus Temba ebenfalls „drunter und drüber“ – wobei die Kabarettisten in erster Linie sich selbst – aber auch „Gott und die Welt“ (Vereinsleben, Stammgäste, Stress, Gerüchte, Lebensmittelindustrie, bis hin zum Bürgermeister u.v.m.) auf die „Schaufel nehmen“. Lachen ist ja bekanntlich gesund und deshalb tun Sie sich beim Besuch vom Kabarettprogramm „Fleckerlspeis“ auch gesundheitlich etwas Gutes!Das Musikkabarett "Fleckerlspeis" mit Sepp Temba & Guss Longford findet am Samstag, 29. April um 20 Uhr in der Mehrzweckhalle Waldneukirchen statt. Kartenvorverkauf: Raika und Pfarrbüro Waldneukirchen, sowie bei den Mitarbeitern des KBW Waldneukirchen und bei Marianne Damböck 0676/5966940