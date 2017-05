Fulminantes Finale: Elina Garanca in „Der Rosenkavalier“ live aus New York

02.05.2017, 18:54 Uhr

BezirksRundschau verlost 2x2 Tickets für die letzte Vorstellung vor der Sommerpause.

DIETACH. Nach der Dramatik in Salome und Elektra sehnte sich Strauss nach einem heiteren Stoff und so huldigt er mit einer Musikkomödie nach Art der "Opera buffa" seinem größten Vorbild: Mozart. Schon die Handlung der Verwechslungskomödie über einen Adligen, der einem Dienstmädchen nachstellt, erinnert an Le Nozze di Figaro. Natürlich bleibt Strauss in seiner Tonsprache ein Kind seiner Zeit, insbesondere durch seine üppige, sinnliche Instrumentation.Live Operntickets für „Der Rosenkavalier“ am Samstag, 13. Mai, um 18.30 Uhr sind jetzt an den Star Movie Kinokassen oder Online auf www.starmovie.at erhältlich.

Der letzte Termin der aktuellen Saison am 13. Mai ist zugleich Vorverkaufsstart für ermäßigte Live-Opern-Abos der neuen Saison 2017/18 an den Star Movie Kinokassen. Von Oktober 2017 bis April 2018 dürfen sich die Opern-Fans wieder auf 10 erstklassige Produktionen direkt aus dem weltberühmten Opernhaus in New York live bei Star Movie freuen. Der Vorverkauf für Einzeltickets der kommenden Saison startet am 29. Mai an den Star Movie Kinokassen und online auf www.starmovie.at