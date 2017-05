Genussfest Ochs & Most mit Landesmostfest

02.05.2017, 13:19 Uhr

Der Steyrer Stadtplatz wird zur Genussmeile: Mehr als 40 Genussland-Produzenten sind dabei.

STEYR. Beim Genussfest in Steyr werden auch die „mostTraun4tler“ dabei sein und ihre Produkte präsentieren. Ausgezeichnete Produkte, Produktion auf höchstem Niveau, ständige Weiterentwicklung und ein unglaubliches Engagement, das ist der gemeinsame Nenner dieser Produzenten. „Die Mosttraun4tler geben im Rahmen des Genussfestes den Startschuss ihrer gemeinsamen Vermarktung“, so Bezirksbauernkammerobfrau Edeltraud Huemer. Neun Most-Produzenten aus dem Traunviertel haben sich zusammengeschlossen, um dem Traditionsgetränk eine neue Bühne zu bieten. Die feierliche Eröffnung des Landesmostfests am Freitag, 5. Mai, um 17 Uhr, wird mit der Steyrer Mosttaufe eingeleitet. Pater Franz wird dabei die Moste segnen.Ein Highlight an beiden Tagen wird auch die Ochsenbraterei der Familie Gorfer am Stadtplatz sein. Auf besondere kulinarische Spezialitäten wie „Ochs mit Knödel“ oder „Ochsen-Burger“ dürfen sich die Besucher freuen.Neben den kulinarischen Genüssen erwartet die Besucher ein tolles Programm. Musikensembles spielen am gesamten Festgelände. Ein Kinderprogramm sorgt dafür, dass sich auch die kleinen Besucher wohlfühlen.Freitag, 5. Mai, von 14 bis 20 Uhr, Samstag, 6. Mai, von 10 bis 18 Uhr.