Großer Tag für die Volkstanzgruppe der Landjugend Wolfern

Am Samstag, 2. September wird das 10-jährige Jubiläum gefeiert.

DIETACH. Die Volkstanzgruppe der Landjugend Wolfern existiert bereits seit 2007 und gestaltet und umrahmt das gesamte Jahr über unzählige brauchtümliche, sowie auch gesellschaftliche Veranstaltungen im eigenen Ort, in umliegenden Gemeinden und Bezirken.Seit bereits zwei Jahren wird von der Volktanzgruppe auch der Nachwuchs in Form einer Kindervolkstanzgruppe aufgebaut und somit ein Beitrag für eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung der Wolferner Kinder geleistet. Auch beim Wertungstanzen der Landjugend Oberösterreich ist die Volkstanzgruppe der Landjugend Wolfern zweijährlich vertreten.

Großes Jubiläum

Heuer im Herbst feiert die Volkstanzgruppe ihr 10-jähriges Jubiläum und das soll in Form eines Dämmerschoppens mit Auftritten von verschiedenen Volkstanzgruppen, einem Rückblick, stimmungsvoller Musik, sowie mit anschließendem gemütlichen Ausklang gefeiert werden.Der "großer Tag" ist am Samstag, 2. September und wird beim Wirt in der Thann im Stadl (Thann 8, 4407 Dietach) gefeiert. Bereits um 16 Uhr startet die Veranstaltung mit einem Dämmerschoppen gespielt vom Musikverein Dietach, sowie einem Auftritt der Kindervolkstanzgruppe. Im Anschluss finden Auftritte verschiedener Volkstanzgruppen statt. Am Abend wird die Musikgruppe "Wifist" ordentlich einheizen. Jeder ist herzlich eingeladen mit der Volkstanzgruppe der Landjugend Wolfern zu feiern.