Stiftskirche Garsten , Am Platzl 2 , 4451 Garsten AT

16 Musiker verleihen ihrer Leidenschaft, der Musik, Ausdruck und zwar mit einem der schönsten Instrumente, dem Wiener Horn. Der so entstehende Klangkörper verführt seine Zuhörer in eine Welt voller Romantik, Dramatik und Gefühl.



Werke von P. Dukes, R. Strauß, E. Elgar, F. Mendelssohn-Bartholdy, L. Delibes u. a.



Karten à € 15,-- sind in der Bücherei und der Pfarrkanzlei Garsten sowie an der Abendkasse erhältlich. Reservierungen möglich unter 07252/54196 oder pfarre.garsten@dioezese-linz.at.