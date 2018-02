Karten für die Live-Oper aus der Met gewinnen

08.02.2018, 00:00 Uhr

Die BezirksRundschau verlost 2x2 Freikarten für die nächste Live-Oper "La Bohème“ im Star Movie Steyr.

STEYR. Puccinis Meisterwerk direkt aus New York auf die große Kinoleinwand bei Star Movie am Samstag, dem 24. Februar um 18.30 Uhr. La Bohème steht in Inhalt und Form nach dem Verismo nahe: Es geht um Leben, Leiden und Lieben von gewöhnlichen Menschen. Das ist wohl auch der Grund, warum es Puccini mit seiner Oper gelungen ist, das Publikum zu verzaubern. Jeder kann in das Stück eintauchen und am alltäglichen Leben, den Sorgen und der Liebe der Darsteller teilhaben. Das geschieht erfahrungsgemäß nicht ganz ohne Tränen. Gesungen in Italienisch, versehen mit deutschen Untertiteln.

Tickets für die Live Oper aus New York sind jetzt an den Star Movie Kinokassen oder Online auf www.starmovie.at erhältlich. Der nächste Live-Opernabend bei Star Movie aus der aktuellen Saison 2017/18 findet am Samstag, dem 10. März mit „Semiramide“ von Rossini statt.