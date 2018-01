Karten für Filmbrunch im Star Movie Steyr gewinnen

17.01.2018, 00:01 Uhr

Die BezirksRundschau verlost 2x2 Karten für den nächsten Filmbruch am Sonntag, 18. Februar im Star Movie Steyr.

Filminhalte





DIETACH. Der Filmbrunch im Februar findet am Sonntag, 18. Februar mit „"Fifty Shades of Grey – Befreite Lust"“ in Dolby Atmos und als Alternative "Wer ist Daddy?"“ statt. Von 10 bis 11.30 Uhr gibt es den Frühstücks-Brunch im OX Pasta & Grill. Anschließend kann man zwischen einem der zwei Filme wählen.Eigentlich könnten Ana und Christian nach ihrer Hochzeit nicht glücklicher sein. Doch beide werden von Dämonen aus der Vergangenheit heimgesucht. Zuerst versucht Christians Ex-Geliebte Elena wieder Kontakt mit ihm aufzunehmen. Während Ana befürchtet, sie könne Christian verlieren, wird sie von einer Familientragödie getroffen: Ihr Vater Ray erleidet einen schweren Autounfall und liegt danach im Koma. Gerade als Ana am verwundbarsten ist, schlägt auch noch ihr früherer Boss Jack Hyde zu, der nach den Ereignissen im zweiten Teil Rachepläne hegt. Jetzt schwebt Ana in Lebensgefahr und ist so dringend wie noch nie auf die Hilfe von Christian angewiesen.

Das eher ungleiche Zwillingsbruder-Paar Kyle und Peter muss mit großem Schrecken feststellen, dass ihre Mutter sie jahrelang belogen hat, was ihren leiblichen Vater angeht. Eigentlich dachten die beiden, dass dieser schon lange tot sei, doch nun erfahren sie auf einmal, dass ihr Vater noch immer am Leben ist. Es gibt jedoch ein Problem bei der Sache: Weder ihre Mutter noch die beiden Brüder wissen, welcher der zahlreichen verflossenen Liebhaber ihrer Mutter ihr Vater ist, theoretisch kämen dafür eine ganze Menge Männer in Frage. Deshalb begeben sie sich kurzentschlossen auf einen Road-Trip quer durch die Vereinigten Staaten, um die potentiellen Väter abzuklappern und herauszufinden, bei welchem von ihnen es sich um ihren wahren Erzeuger handelt.Voranmeldung bei OX unter Tel. 07252/73330