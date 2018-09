Karten für Filmbrunch im Star Movie Steyr gewinnen

20.09.2018, 15:03 Uhr

Die BezirksRundschau verlost 2x2 Karten für den nächsten Filmbrunch am Sonntag, 7. Oktober, im Star Movie Steyr.

Filminhalte

DIETACH. Der nächste Filmbrunch findet am Sonntag, 7. Oktober, mit der neuen Lovestory "A Star is born" und dem Actionthriller "Venom" statt.. Von 10 bis 11.30 Uhr gibt es den Frühstücks-Brunch im OX Pasta & Grill. Anschließend kann man zwischen einem der zwei Filme wählen.A STAR IS BORNDie Karriere von Countrymusic-Star Jackson Maine trudelt auf einer Abwärtsspirale, als er eine begabte Unbekannte namens Ally entdeckt. Die beiden beginnen eine leidenschaftliche Liebesbeziehung, und Jack drängt Ally ins Rampenlicht, wo sie über Nacht zum Star aufsteigt. Als Allys Karriere Jack bald in den Schatten stellt, fällt es ihm zunehmend schwerer, sich mit seinem verblassenden Ruhm abzufinden.

VENOMAls Dr. Carlton Drake, Chef der mysteriösen Life Foundation, in den Besitz eines Organismus außerirdischen Ursprungs kommt, benutzt er diese sogenannten Symbionten, um mit ihnen Experimente an Menschen durchzuführen. Dank eines Tipps einer Konzern-Insiderin bekommt der Reporter Eddie Brock Wind von Drakes fragwürdigen Machenschaften und beschließt – entgegen der Warnung seiner Freundin Anne – der Sache auf den Grund zu gehen. Bei seinen Nachforschungen in den Labors der Life Foundation kommt Eddie jedoch selbst mit einem Symbionten in Kontakt, der mit ihm zu einem neuen Wesen verschmilzt: dem mit übermenschlichen Kräften ausgestatteten Venom.