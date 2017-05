Kinderakademie Partnerpfote

Mit Tieren mehr erleben – Es dreht sich alles rund um Tiere und um Tierberufe.

TERNBERG. Möchtest du zwei Tage mit Therapietieren verbringen? Dann komm doch vom 20. bis 21 Mai zur Kinderakademie in Ternberg, Drünbachstraße 20.Du liebst Tiere und möchtest sie besser verstehen lernen, dann bist du in diesem Kurs, wo Therapietiere zu Professoren werden genau richtig. Hast du dich schon einmal gefragt, ob ein Tier versteht was du zu ihm sagst? Wie sogar eine Ziege oder ein Schaf tolle Tricks lernen kann?

Infos & Anmeldung

Bei der Kinderakademie am Therapie- & Ausbildungshof Partnerpfote erwarten dich wieder zwei Tage lang viele Vorlesungen und Workshops mit den Therapietieren. Du lernst aus erster Hand das Wichtigste über die Therapietiere und kannst dich in verschiedenen und spannenden Workshops als Tierprofi beweisen. Wenn du schon einmal bei der Kinderakademie teilgenommen hast, lass dich wieder von neuen Vorlesungen und Workshops von uns überraschen.Die Kinder lernen verschiedenste Berufe, die mit Tieren zusammenhängen, hautnah kennen. Sie können selbst für zwei Tage aktiv werden und spüren, wie diese Tiere zum besten Freund des Menschen werden, um als Therapeuten zu wirken. Die Kinderakademie startet immer mit Vorlesungen, wobei unsere Professoren auf vier Beinen schon von Beginn an eine große Rolle im Unterricht übernehmen. Das erlernte Wissen kann unmittelbar nach einer Vorlesung sofort in Workshops mit den Tieren umgesetzt werden. Spannende Stunden, in denen keine Fragen offen bleiben, sind wieder garantiert.Die Kinderakademie für für Kinder zwischen 5 und 13 Jahren, findet am 20. bis 21. Mai von 9.30 bis 16.30 Uhr statt. Eine Anmeldung ist unter Tel. 0664/75044639 oder per Mail unter office@partnerpfote.at möglich. Weitere Infos zum Kurs gibt es online auf www.partnerpfote.at Teilnahemgeübr 79 Euro für für zwei Tage pro Kind inkl. Verpflegung.