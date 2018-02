Kinderbasar in Kleinraming

15.02.2018, 19:22 Uhr

Jeder der zu Hause Frühlings und Sommerbekleidung, Schuhe, Bücher, Fahrräder, Roller, Spielwaren, DVDs, etc., einfach Alles rundums Thema Baby, Kinder und Jugend hat und nicht mehr braucht, kann diese am Freitag, 9. März von 14:30 bis 17:00 Uhr in der Schule in Kleinraming zum Verkauf abgeben.Anmeldeformulare und Etiketten zum Beschriften der Artikel sind im Spar Markt Pürmayr in Kleinraming ab den 26. Feb. erhältlich.Der Elternverein behält sich pro Artikel 10 Prozent vom Verkaufserlös ein.Nähere Infos erhalten Sie unter: evkleinraming.wordpress.com