Letzter Vollwertfilm vor der Sommerpause

"Bei Tag und bei Nacht – Aus dem Leben eines Bergdoktors"

STEYR. Am Mittwoch, 7. Juni findet im City-Kino Steyr wieder ein Vollwertfilm der Grünen statt. Beginn ist um 19.30 Uhr.Bei Tag und bei Nacht ist das lebendige Porträt eines Kärntner Landarztes und seiner bäuerlichen Patienten, die Wirklichkeit hinter der Fiktion der Arztromane und Fernsehserien: ein Jahr aus dem Leben eines „Bauerndoktors", gedreht inmitten der grandiosen Alpenwelt der Lienzer Dolomiten und Gailtaler Alpen. Beide Berufe, Landarzt und Bergbauern, sind in einer prekären Lage: Sie sind vom Verschwinden bedroht. Wir begleiten den Arzt und entdecken einen vielfältigen Mikrokosmos, die Welt der Bergbauern, in ihrem Kampf um die Erhaltung ihrer Lebensweise und ihren Widerstand gegen die negativen Auswirkungen der Globalisierung.

Der Kameramann Alexander Vittorio Papsch wird an diesem Abend anwesend sein.Kartenpreis 6,50 Euro. Die Gäste werden mit einem Cocktail begrüßt. Für Steyrer Jungbürger (Jahrgang 1999, bitte Ausweis an der Kasse vorzeigen) ist der Eintritt frei. Nähere Infos: citykino-steyr.at und steyr.gruene.at