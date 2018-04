Lions Classic Bad Hall startet in die 15. Auflage

24.04.2018, 10:57 Uhr

Der Start erfolgt am Samstag, 5. Mai um 8:45 Uhr am Hauptplatz von Bad Hall. Die wunderschönen, teils schon sehr seltenen, Fahrzeuge können aber bereits ab 8:00 Uhr bestaunt werden. Das Organisationsteam hat wieder besondere Strecken und Plätze ausfindig gemacht, um den Teilnehmern neue Einblicke in die Region zu gewähren. Im Anschluss an ein Frühstück bei Car Collection Wittner werden die Oldtimer im Rahmen eines Frühschoppens auf dem Firmengelände von BMW Knöbl in Steyr präsentiert. Anschließend geht es weiter zum Schloss Rothschild nach Waidhofen an der Ybbs und nach einer Mittagspause in Richtung Großraming, wo ab ca. 13:45 Uhr am Hauptplatz eine Wertungsprüfung auf dem Programm steht. Über das Reichraminger Hintergebirge führt der Weg zurück in die Kurstadt. In Bad Hall werden die Teilnehmer gegen 17:00 Uhr dann noch durch eine abschließende Sonderprüfung herausgefordert, bevor die schönsten Oldtimer den Abend über im Kurpark präsentiert werden.

„Alle Teilnehmer sollen wieder einen unvergesslichen Tag bei der LIONS CLASSIC erleben. Die diesjährige Sonderprüfung in Bad Hall zum Abschluss des Tages ist sicherlich ein Highlight für alle Rallye-Fans“, so Ralph Potzinger vom Organisationsteam.Der gesamte Reinerlös der LIONS CLASSIC kommt bedürftigen Menschen in der Region Bad Hall zugute - ganz nach dem Motto „Lions helfen!“