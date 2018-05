Maiandachten in der Wallfahrtskirche Maria Neustift

01.05.2018, 08:46 Uhr

In der Wallfahrtskirche Maria Neustift finden im Marien-Monat Mai wieder geleitete Maiandachten statt, die von verschiedenen Gesangs- und Musikgruppen umrahmt werden und dazu einladen, sich Zeit für sich, für Maria zu nehmen und sich damit für sein eigenes Leben zu stärken.Das Altarbild in Maria Neustift zeigt eine beinahe lebensgroße Muttergottesstatue, die ein mit Zepter und Weltkugel ausgestattetes Jesuskind in Händen hält. Eine liebevolle Mutter, die den Besuchern, den Wallfahrern, den Suchenden das heilbringende Kind entgegenstreckt. Auf einem von mehreren Engeln gehaltenem goldenem Band ist zu lesen: „Heilige Maria, Du Mutter der schönen Liebe und der heiligen Hoffnung, Du Heil der Kranken zu Neustift, bitte für uns.“

Termine der Andachten1.5., 18 Uhr, Singgemeinschaft Ma. NeustiftSonntag jeweils 16 Uhr08.5. Männerchor Maria Neustift15.5. Hozat-Musi22.5. Neustifter Vierg’sang29.5. Seitwärts-MusiIm Anschluss an alle Andachten wird ein persönlicher Wallfahrersegen gespendet.