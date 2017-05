Interessante Ausstellung der Kulturabteilung der Stadt Steyr im Schloss Lamberg.

STEYR. Die geschichtsträchtige Schlossgalerie mit ihrem mittelalterlichen Flair bietet einen konträren und gerade deshalb kongenialen Rahmen für die abstrakte Kunst der beiden Geschwister Anneliese Garstenauer und Herbert Salzmann.„Mixed Fantasy“, so der Titel der Schau, betont die gemeinsamen künstlerischen Wurzeln, die man in ihren Arbeiten entdecken kann und die den Reiz der Exponate noch intensivieren. In komplexen Arbeitstechniken vereinen sich Farben, Strukturen und Formen in jeweils sehr persönlicher Art zu neuen, ausdrucksstarken Werken, die gerade dadurch der Fantasie des Betrachters Spielraum zu eigenen Interpretationen lassen.

Anneliese Garstenauer fordert in ihren Gemälden durch sorgfältige Kompositionen und Assemblagen Auge und Geist der Besucher und lädt sie zu einer spannenden Reise in anregende Gedankenwelten ein. Ihrem Bruder Herbert gelingt es mit professioneller Akribie, auf faszinierende Art Bekanntes mit Unbekanntem zu Neuem verschmelzen zu lassen. Subtil wird die Fantasie der Betrachter angeregt, unbemerkt die Realität zu verlassen und selbst in der Interpretation seiner Fotografien kreativ zu werden.Die Vernissage findet am Donnerstag, 8. Juni um 19 Uhr statt. Die Ausstellung kann danach von Freitag, 9. Juni bis Sonntag, 25. Juni 2017, Dienstag bis Sonntag von 10 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr besichtigt werden.