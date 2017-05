“MUSIK - NMS GOES WURLITZER – Ohrwürmer für Jung und Alt”

12.05.2017, 09:44 Uhr

einen musikalischen Leckerbissen, nämlich ein Frühjahrskonzert.Aus diesem Grund wird in den acht Klassen bereits seit Wochen eifrigst gesungen, getanzt und musiziert.Zum Inhalt:Bei einer gemütlichen Familienfeier treffen sich mehrere Generationen. Dabei redet man über die verschiedensten Dinge: Was macht die Schule? Kennst du schon das neue iPhone? Was hältst du von der neuen Frisur von Kristen Stewart?Plötzlich entdeckt man einen Wurlitzer, der die Gespräche in eine ganz andere Richtung lenkt. Musik ist nun das Thema Nummer 1. Jeder findet natürlich sein Lieblingslied am besten. Nun treffen Volkslieder auf Musicalhits, die Beatles begegnen Michael Jackson,…Lassen Sie sich von schwungvollen Songs, Live-Orchester und Tanzeinlagen verzaubern – mit “Ohrwurm”- Garantie!

Premiere: Donnerstag, 18.Mai 2017Abendvorstellung: Freitag, 19.Mai 2017Uhrzeit: jeweils um 19:00 UhrOrt: Stadtsaal SteyrEintritt: Freiwillige Spenden werden gerne entgegengenommenKartenreservierungen sind von Montag bis Freitag (7:45-13:30Uhr) unter der Telefonnummer 07252/53073-21 (Konferenzzimmer) bzw. per E-Mail ohrwuermer@gmx.at möglich.