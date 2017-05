, Am Platzl 2 , 4451 Garsten AT

Stiftskirche Garsten , Am Platzl 2 , 4451 Garsten AT

8 Jahre Berthold-Orgel in Garsten



Konzert am Christkönigsonntag zum Ausklang des Kirchenjahres und als Einstimmung auf den kommenden Advent.



Sopran: Brigitte Guttenbrunner

Orgel: Klaus Oberleitner



Karten à € 15,-- sind in der Bücherei und der Pfarrkanzlei Garsten sowie an der Abendkasse erhältlich. Reservierungen möglich unter 07252/54196 oder pfarre.garsten@dioezese-linz.at.