02.05.2017, 13:24 Uhr

Pflanzenfreunde kommen beim Genussfest auf ihre Rechnung

STEYR. Der Verein Ton Text & Bild veranstaltet heuer den schon traditionellen Pflanzenfloh- und Tauschmarkt in Zusammenarbeit mit dem Verein Biogarten Austria, der Gärtnerei Angerer und dem Stadtmarketing Steyr im Rahmen des Genussfestes am 5. und 6. Mai. Angeboten werden Jungpflanzen in allen Variationen von Tomaten bis zu Ablegern von Gartenblumen. Jeder, der zu viele Pflanzen angebaut hat, kann hier gratis oder gegen eine kleine Spende seine Produkte an diesen beiden Tagen am Platz vor der Marienkirche anbieten. Die Gärtnerei Angerer stellt Pflanzen für „Licht für die Welt“ zu günstigsten Preisen zur Verfügung und Biogarten Austria präsentiert seine Produkte aus biologischer Wurmerde und Wurmtee zum Verkauf. TT&B verkauft auch Marmelade, welche aus Überproduktionen gefertigt werden und deren Reinerlös für Operationen an blinden Kindern gespendet wird. Bisher konnten bereits 9.000 Euro überwiesen werden. Ein weiteres Highlight sind die Waldviertler Mohn- und Nußzelten, die sich in Steyr schon größter Beliebtheit erfreuen. Ebenso als Neuheit bietet der Verein Biogarten Austria Tomatenpflanzen für das Freiland an, die in Wurmerde ohne Überdachung bestens gedeihen.